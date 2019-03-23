Fethiyespor 86. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Fethiyespor
Kulübü'nün kuruluşunun 86. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Beşkaza Meydanı'ndaki törene, TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor yönetimi, sporcular ve taraftar katıldı. Kulübün 86. kuruluş yıl dönümünde, meydandaki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, törende yaptığı konuşmada, kulüp armasının şanlı şekilde göklerde dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.
Lacivert beyaz renklerden oluşan kulübün 86'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ferizcan, " Türkiye
'deki köklü kulüplerden birisiyiz. Gönül isterdi ki bu anlamlı ve gurur duyduğumuz günde sizlerle çok güzel duygular paylaşayım. Fakat özellikle son bir yıldır kulübümüzün elinden bütün gelirlerinin alınması, maalesef bizi sıkıntılı bir sürece soktu. İnşallah 1 Nisan
'dan sonra kulübümüz yükselişe geçecektir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor
Kaynak: AA