Haberler» Spor» Haber

Fethiyespor'da darp iddiası

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti.

20.07.2019 14:11 Fethiyespor
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu hastaneden adli muayene raporu alıp, polis merkezinde tutanak tutturdu. Fethiyespor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim, kulüpten 225 bin TL alacağı olduğunu ve İkinci Başkan İsmail Öztürk'le yaptığı görüşme sonrası 70 bin TL karşılığında sözleşme feshi konusunda anlaştıklarını söyledi. Mukavelesini sonlandırmak için gittiği Fethiye İlçe Stadı'ndaki kulüp binasında yanında koruması bulunan bir kadın personelin kendisine incelemesi için fesihname verdiğini belirten Halil İbrahim, fesihnamenin fotoğrafını çekip avukatına gönderdiğini dile getirdi.
Daha sonra vedalaşmak üzere teknik direktör Mustafa Ceviz'in odasına götürüldüğünü belirten futbolcu, "Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, ben de imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim" dedi. Tutanakta; odada kamera kayıtlarının olmadığı, koridorda ise kamera görüntülerinin bulunduğu, ancak görevlinin olmaması nedeniyle görüntülerin temin edilemediği belirtildi. Darp raporunda Halil İbrahim Pekşen'in sol boyun ve omuz bölgesinde hassasiyet meydana geldiği tespit edildi.
Kariyerinde Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Tepecikspor, Konyaspor ve Elazığspor formalarını da giyen Halil İbrahim Pekşen, geçen sezon 2'nci Lig'de Fethiyespor formasıyla 9 maçta görev aldı.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Pekşen, Fethiyespor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:32   Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı
15:29   Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı
15:24   İsmail Kartal: Frey ve Barış konusunda girişimimiz oldu
15:19   Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı
15:18   Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon kuralları hakkında bilgilendirildi
15:15   Beşiktaş Futbol Takımı'na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi
15:14   İsmail Kartal: " Barış ve Frey konusunda beklemedeyiz"