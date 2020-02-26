Haberler » Spor » Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi - Spor

Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 haftadır 3 puana hasret kalıp Play-Off hattından çıkan Fethiyespor, teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirdi.

26.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:41Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 haftadır 3 puana hasret kalıp Play-Off hattından çıkan , teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirdi. Son olarak sezon başında Fethiye'nin grupta Play-Off yarışındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı çalıştıran Toros, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fethiyespor'da daha önce 2014-15 sezonunda da görev alan Toros'un yardımcılıklarını Erdinç Pala, Enver Ataçocuğu ve Coşkun Kapudağlı yapacak. Kariyerinde daha önce Altay, Aydınspor 1923 ve Tire 1922'de de çalışan Mesut Toros, geçen sezon ligde Karşıyaka'ya Play-Off oynatıp bu sezon 3'üncü haftada takımdan ayrılmıştı. Fethiye grupta 37 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde yer alıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Mesut Toros, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:58:48