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Fethiyespor'da şok olay! Başkan, korumasına futbolcuyu darp ettirdi iddiası

Fethiyesporlu futbolcu Halil İbrahim Pekşen, alacakları yüzünden Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini ve alacaklarından feragat ettiği kağıdın kendisine zorla imzalatıldığını açıkladı. Futbolcu darp raporu aldığını da söyledi.

20.07.2019 13:47

Fethiyesporlu oyuncu Halil İbrahim Pekşen, Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini iddia etti. Genç futbolcu ayrıca zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiğini söyledi.

Halil İbrahim'in sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarında ekimozlar dikkat çekti. Olayla ilgili hukuki süreci başlatan genç futbolcu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuk olan Halil İbrahim Pekşen şu ifadeleri kullandı: "Fethiyespor'da geçen sezon ne yazık ki küme düştük. Kulübümle bu sezon sözleşmem devam ediyor, geçen yıldan da alacağım var. Kulüp Başkanı İsmail Öztürk, benden fedakarlık yapmamı ve sözleşmemi feshetmemi istedi, ben de alacağım miktarın 3/2'sini bırakmayı kabul ettim."

"KORUMASI ZORLA İMZA ATTIRDI"

"Fakat bana tezgah kurmuşlar. İsmail Öztürk'ün koruması otelde odama geldi ve boş bir kağıdı imzalamamı söyledi. Sonrasında da 'Sen bu kağıdı imzala, sana parayı ödeyeceğiz' dedi. Ben de bunu kabul etmeyince beni tehdit etti. Sonrasında da bana saldırdı ve darp etti."

"ANNEM VE BABAM SABAHA KADAR UYUYAMADI"

"Olaydan sonra TPFD Başkanı Hakan Ünsal'ı aradım, kendisi hemen emniyetle irtibat sağladı ve hukuki süreç başladı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Ailem olaydan sonra tedirgin oldu. Annem ve babam sabaha kadar üzüntüden uyumadılar."

Fethiyespor'da şok olay! Başkan, korumasına futbolcuyu darp ettirdi iddiası

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İbrahim Pekşen, İsmail Öztürk, Fethiyespor, Spor

YORUMLAR (4)
XC: Muz cumhuriyeti Ne olacak Herzaman Parası olan güclü Adalet terazisi acık artırmada satılalı yıllar oldu
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...: SEnelerdir şu fethiyespor futbolcuların ödemelerini yapmıyor nedir şu fethiyedporcuların çektiği şu külüpten
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METİN: bu devirde özellikle böyle davrananların yaptıkları yanlarına kalmamalı.
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ADINIZI YAZIN: DEVLET UYUYOR ÇÜNKÜ ONLARLA BİRLİKTE
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