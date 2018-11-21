Fethiyespor'da Stres Bitti

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bugsaşspor'u 2-1 yenerek 13'üncü haftada ilk galibiyetini alan Fethiyespor üzerindeki baskıyı attı.Teknik direktör Tarık Daşgün büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Maalesef geride kalan haftalarda herkes elinden geleni yapmasına rağmen kötü sonuçlar elde edildi. Bunlar futbolun içinde var. Bugsaşspor maçıyla şanssızlığımızı kırdık. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz" dedi. Yenemeyecekleri hiçbir takımın olmadığını vurgulayan Daşgün, "Herkesten destek bekliyorum. Pozitif düşünceler gelirse her zaman başarı da gelir. Özellikle 4 maçlık bir seri Fethiyespor'u çok farklı bir yere getirir. Kalitemizi ve gücümüzü göstereceğiz" şeklinde konuştu. - Fethiye