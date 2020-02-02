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Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Yusuf Şimşek (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - İbrahim Ethem (xx), Emre (xxx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xx), Burak (x) (Dk. 66 Eren xx), Cemal (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 80 Mert Gölgeçen), Turgay (x) (Dk.

02.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:56Fethiyespor-Elazığ Belediyespor: 2-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Yusuf Şimşek (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - İbrahim Ethem (xx), Emre (xxx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xx), Burak (x) (Dk. 66 Eren xx), Cemal (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 80 Mert Gölgeçen), Turgay (x) (Dk. 37 Aykut xx), Anıl (xx)

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Can (x), Burak Keskin (x), Hayrettin (xx), Emrah (x) (Dk. 60 Mazlum xx), Arif (xx), Furkan (x) (Dk. 69 Cenk xx), Oktay (x) (Dk. 25 Ferhat xx), Tuncay (x), Semih (x), Burak Kavlak (x)

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 68 Mert Özmen ( )

SARI KARTLAR: Mert Özmen, Burak, Aykut, Anıl, Erdi (Fethiyespor), Arif, Can (Elazığ Bld)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 21. hafta mücadelesinde Fethiyespor, evinde Elazığ Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada ve 68. dakikada Mert Özmen kaydetti. Bu sonuçla Fethiyespor üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından moral bularak puanını 35'e çıkardı. Elazığ ekibi ise 20 puanda kaldı.



Yusuf Şimşek, Fethiyespor, Fethiye, Spor

Kaynak: DHA

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