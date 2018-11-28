Fethiyespor Kaçamıyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Fethiyespor, bu sezon çıktığı 7 deplasman maçının 5'inde ilk golü bulan taraf olmasına rağmen galibiyeti koruyamadı. Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Fethiye'de başkan yardımcısı Özkan Torunoğulları, "Son Etimesgut Belediyespor deplasmanında da öne geçmemize rağmen maç 1-1 bitti. Artık deplasmandaki kazanamama serisini kırmamız gerekiyor" dedi.Torunoğulları, bu hafta iç sahada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi. - Fethiye