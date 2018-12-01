Fethiyespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

STAT: İlçe
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu
(xx), Mücahit Değermenci (xx), Okan Akbal (xx)
FETHİYESPOR: Mert (x) - Erdi (xx), Oktay (x), Fethi (xx), Mahmut (x) (Dk. 75 Onur Okan
xx), Yiğit (xx), Kazım (x) (Dk. 46 Anıl x), Yakup Ramazan (xx), Alican (x) (Dk. 83 Selçuk
), Ramazan Işık
(xx), Metin (x)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Emir (xx), Onur (xxx), Alper (xx) (Dk. 68 Fatih
xx), Umut (xxx) (Dk. 86 Kürşat), Ufukhan (xxx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Erhan (xx), Zafer (xx) (Dk. 63 Artun xxx), Yaser (xx)
GOLLER: Dk. 31 (Pen.) Umut, Dk. 85 Artun (Manisa
BŞB)
SARI KART: Oğuzhan (Manisa BŞB) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattndan bir türlü kurtulamayan Fethiyespor
, evinde Play-Off barajındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor
'a yenilmekten kurtulamadı: 0-2.
Manisa BŞB, 31. dakikada penaltıdan Umut ve 85. dakikada Artun'un golleriyle 3 puana ulaştı. Grupta 10 maçtır bileği bükülmeyen Manisa temsilcisi, 29 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyup zirve takibini sürdürdü. Fethiyespor ise 11 puanda kaldı. - Fethiye
Büyükşehir Belediyespor,Manisa,Fethiyespor
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:37