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Fethiyespor "Toros" ile ilerleyecek

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Fethiyespor anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile yükselişe geçmek istiyor.

25.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:16Fethiyespor
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden anlaşmaya vardığı teknik direktör Mesut Toros ile yükselişe geçmek istiyor.

Fethiyespor teknik direktörü Mustafa Ceviz, geçen hafta sahasında Cizrespor ile 1-1 beraber kaldığı müsabakanın ardından istifa etti. Ceviz'in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Fethiyespor yönetimi tecrübeli teknik direktör Mesut Toros ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Toros, geçen yıl Karşıyaka'yı play - off oynattığını, Fethiyespor'uda play-off oynatıp şampiyon yapmak istediğini kaydetti. - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Fethiyespor, Spor

Kaynak: İHA

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