Fethiyespor - Tuzlaspor: 0-0

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STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Yavuz Bahadır Ordu (xxx), İsmail Taygu Tasalı (xxx)FETHİYESPOR: Übeyd (xxx) - Recep (xx), Alper (x) (Dk. 78 Anıl x), Cumhur (xx), Fethi (xx), Emre (x), Sefa (x) (Dk. 70 Mertcan x), Yakup Ramazan (xx), Alican (xx) (Dk. 90 Onur), Medeni (xxx), Abdullah (xx)TUZLASPOR: Bayram (xxx) - Bülent (xx), Gökcan (xxx) (D. 90 Taner), Sadık (xx) (Dk. 81 Doğan x), Murat (xx), Mehmet Özdıraz (xx), Muhammet (xx) (Dk. 81 Berat x), Mehmet Ozan (xxx), Erdinç (xx), Tarık (xx), Erdi (x)SARI KARTLAR: Alper, Emre, Fethi, Yakup Ramazan (Fethiyespor), Erdi, Tarık (Tuzlaspor)KIRMIZI KART: Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Fethiyespor, geçen hafta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor'a 2-1 mağlup olmasının ardından bu hafta da lider Tuzlaspor'la evinde golsüz berabere kaldı: 0-0.Tuzlaspor, 67. dakikada Erdi'nin kırmızı kart görmesiyle oyunu 10 kişi tamamladı. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Fethiye bu skorla 23, liderlik koltuğunu koruyan Tuzla ise 50 puana ulaştı.22. dakikada gelişen Fethiyespor atağında Abdullah'ın sol kanattan ortasında karambolde seken topa arka direkte Alican sert vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.41. dakikada kornerden gelen topa Alican ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Bayram son anda tokatlayarak topu kornere attı.45. dakikada ev sahibinden Medeni'nin sağ kanattan ortasında Yakup Ramazan ön direkte bomboş pozisyonda kafayı vurdu, aut.86. dakikada Mehmet Özdıraz ceza sahasına girdi, arka direğe ortasında Erdinç'in vuruşu auta çıktı.Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı. - Fethiye