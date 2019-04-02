Fethullah Erbaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi VAN büyükşehir belediye başkan adayı Fethullah Erbaş oldu. Saadet Partisi adayı Fethullah Erbaş, VAN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? VAN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi VAN büyükşehir belediye başkan adayı Fethullah Erbaş ile ilgili seçim sonuçları ve VAN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi VAN büyükşehir belediye başkan adayı Fethullah Erbaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte VAN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. VAN aday yarışı ve VAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

VAN Seçim Bilgileri

VAN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.281 olduğu belirlendi.

VAN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.281 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

VAN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,37 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

VAN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 654.040 olduğu belirlendi.

VAN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 512.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi VAN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fethullah Erbaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi VAN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Fethullah Erbaş, VAN yarışında % 1,88 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Fethullah Erbaş toplamda 9.081 adet oy sayısına ulaştı.

Fethullah Erbaş Kimdir?

28 Nisan 1947 tarihinde Van'ın Erek Mahallesinde doğdu. ilk orta ve lise eğitimini Van'da, lisans eğitimini de 1971 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Van Adliyesi'nde avukatlık stajını tamamladı.

İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu l967 senesinde Mediko Sosyal Spor Kulübünde Judo'ya başladı. l969 yılında Taekwondo'ya başladı ve l972 yılında Van'da Taekwondo çalıştırıcısı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Judo çalıştırıcısı olarak da görev yapmaya başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivas Bölge Müdürlüğü'nde avukatlık görevini yerine getirmeye başladı. 1975 yılında Tatvan Noterliğine atandı. 1980'de Van İkinci Noterliğine atandı.

1969'da Milli Nizam Partisi'nin Beşiktaş gençlik teşkilatında siyasete atıldı, 1972'de Van MSP gençlik Teşkilat başkanlığı görevini yaptı. 1979'daki seçimlerde Van Belediye Başkanlığına aday gösterildi. 1987'de Refah Partisi'nden Milletvekili adayı oldu. 1989'da yapılan seçimlerde Refah Partisin'den Van Belediye Başkanı seçildi. 1991' de Refah Partisin'den Milletvekili seçildi. 1998'de Refah Partisi'nin kapatılması ile Fazilet Partisi'ne girdi. 1999 seçimlerinde de FP' den Van Milletvekili oldu. FP' nin de 2001 yılında kapatılması ile Saadet Partisi'nin kurucular kurulunda yer aldı. Halen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Fethullah Erbaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi VAN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.