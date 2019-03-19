Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in hakkında yakalama kararı bulunan kardeşi Salih Gülen'in İstanbul'da saklandığı ortaya çıkarken, Gülen'in İstanbul'da saklandığı evde öldüğü öğrenildi. Salih Gülen için Terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası isteniyordu.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRIYORLARDI

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait oldukları değerlendirilen, teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları örgüt üyesi oldukları değerlendirilen Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın örgüte üye olan ya da sempati duyanlara dinlettirmek ve anlatmak suretiyle örgüte eleman kazandırma amacı güttükleri kaydedilen iddianamede, Salih Gülen ile Samih Yalçın'ın örgüte aktarılan himmet toplama eyleminde de aktif olarak hareket ettikleri belirtiliyor.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede, Fetullah Gülen'in "Silahlı terör örgüt kurma ve yönetme", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

ÖRGÜTÜN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA YAYIN YAPIYORLARDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Gülen Matbaası" isimli iş yerinden el geçirilen doküman ve notların incelemesi sonucu, FETÖ/PDY'nin gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi iletişim alanında faaliyet gösterdiği, bu yayın organlarının faaliyetlerini ve yayın hayatını örgütün çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü anlatılıyor. İddianamede, bu yayın organları temsilcilerinin FETÖ/PDY'nün üst düzey yöneticilerinden talimat aldığı, yayın organlarından elde edilen gelirin örgütün finans kaynağını oluşturduğu belirtilerek, örgütün, devletin hassas ve etkili kurumları içerisindeki kadrolarının sağladığı avantajlardan faydalanarak pek çok operasyonel faaliyetlerde bulundukları, adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan emniyet teşkilatında da yapılandığı bildiriliyor.