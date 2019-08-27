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Fethullah gülen'in şoförü istanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına...

27.08.2019 12:15 Fethullah gülen'in şoförü istanbul'da yakalandı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik ortak operasyonda düzenledi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürü yapan  Mehmet Demircan, Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşi Fatma Nuray ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan Demircan ve eşi Fatma Nuray geçtiğimiz gün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Mehmet Demircan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi Fatma Nuray ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mehmet Demircan, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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