Haberler» Güncel» Haber

Fethullah gülen'in şoförü istanbul'da yakalandı

\tFETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte...

27.08.2019 14:38
Fethullah gülen'in şoförü istanbul'da yakalandı
\t
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik ortak operasyonda düzenledi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürü yapan Mehmet Demircan, Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşi Fatma Nuray ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan Demircan ve eşi Fatma Nuray geçtiğimiz gün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Mehmet Demircan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi Fatma Nuray ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethullah gülen'in şoförü istanbul'da yakalandı

Mehmet Demircan, Türkiye, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:34   Adana'daki FETÖ/PDY davası
16:34   Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine operasyon
16:33   Esenler'de kamyon üst geçide takıldı, arkadan gelen motorsikletli kıl payı kurtuldu
16:33   Antalya soygunculardan ilginç tepki çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim
16:33   Adana ak parti genel başkan yardımcısı jülide sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlanıyor-1
16:33   Selahattin Özdemir'in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"
16:33   Sinanbey Mahallesi'nde otopark hizmete girdi