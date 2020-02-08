Haberler » Güncel » Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı - Haber

Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, yakacak ve gıda yardımında bulundu.

08.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:10Fetih-Der'den İdlib'deki yetim ve ihtiyaç sahiplerine kış yardımı
Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), 'deki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, yakacak ve gıda yardımında bulundu.
Kuruluş başlattığı "2020 kış yardım kampanyası" kapsamında, İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları neticesinde yerlerinden edilen yetim ve yardıma muhtaç ailelere 15 tır yardım ulaştırdı.
Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat AA muhabirine, Suriye'de kış aylarının çetin şartlarda geçtiğini belirterek, insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Bulat, başlattıkları kış yardımı kampanyasında yakacak, gıda, un, su, battaniye, elbise ve muhtelif yardım malzemelerinin bulunduğu toplam 15 tırı İdlib'e gönderdiklerini kaydetti.

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:19:41