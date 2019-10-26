Haberler » Güncel » Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek

Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek

KUALA Filistinli Fetih Hareketi, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek verdi.

26.10.2019 15:16Fetih Hareketi'nden Malezya'nın Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek
KUALA Filistinli Fetih Hareketi, Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açma kararına destek verdi.
Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Cibril er-Rucub, Malezya'nın bu hamlesinin gelecekte özgürlüğüne kavuşmuş bir Filistin için önem taşıdığını belirterek, "Ayrıca Kudüs'te, bağımsız Filistin'in başkentinde Malezya bayrağının dalgalanmasını da ümit ediyoruz. Malezya hükümetine, bu cesur kararından ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.
Diğer Müslüman ülkeleri de Malezya'nın kararının peşinden gitmeye davet eden Rucub, "Filistinliler şimdiye kadar kendilerine yönelik baskılara karşı durma kabiliyetini göstermiştir. Bu yüzden Malezya'nın büyükelçilik açma kararı da Filistinlilerin bağımsızlık yolunda morallerini yükseltecektir." şeklinde konuştu.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dün Bağlantısızlar Hareketi'nin 18. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Malezya'nın Ürdün'de Filistin Büyükelçiliği açacağını duyurmuştu.
Mahathir, ülkesinin Filistin'e yardımını sürdüreceğini belirterek, "İsrail'in, işgal ettiği topraklarda Malezya'ya büyükelçilik açmaya müsaade etmeyeceğini biliyoruz. Bu kapsamda Ürdün'de büyükelçilik açacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin, Malezya, Kudüs, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 Türkiye Gençlik Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı (1)
17:47 ABD'li John Deere'ye karşı verdiği hukuk savaşından zaferle çıkan Batmanlı çiftçi, bu süreçte maddi ve manevi büyük zorluklar çekti
17:45 Günün özeti
17:45 Cedi Osman, Cleveland ile sözleşme uzattı
17:44 Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla buluştu
17:44 Hacılar'da asfalt çalışması
17:42 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması
26.10.2019 17:49:41