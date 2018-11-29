Fetih Müzesi'nde "Diriliş" Sergisi

Mimari ve sanatsal özellikleri ile Türkiye'nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihi değerlere uygun bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı, Türkiye'de ve dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kostümler ve aksesuarlar, Fetih Müzesi'nde kurulan sergi ile Bursalılarla buluşacak. Reyting rekorları kıran dizide Ertuğrul Gazi, Turgut Alp, Bamsı, İbni Arabi ve Hayme Ana gibi karakterlerin kostümleri bu sergide yer alacak. Ayrıca vatandaşlar, dizide kullanılan pusat, balta, kalkan ve hançer gibi silahları da yakından görme fırsatı bulacak. 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de dizi oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisinin açılışına vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.