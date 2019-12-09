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Fetih Müzesi'nde kazak esintisi

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kazakistan Halk Dansları ekibine ev sahipliği yaptı.

09.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:08Fetih Müzesi'nde kazak esintisi

'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan müze, son olarak Halk Dansları ekibini ağırladı. Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 28'nci yılı münasebetiyle Sakarya Kazakistan Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği gösteride Bursalı sanatseverler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Bursa'ya yeni bir soluk aldırdığını belirterek, "Fetih Müzesi, kendine özgü mimari yapısı ve sanatsal özellikleriyle Bursa sınırlarını aşan bir eser oldu. Tarihi şehir Bursa'mızın yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. 1 yıllık süre içinde 99 farklı ülkeden 650 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Ayrıca hizmete açılmasının ardından geçen yaklaşık 1 yıllık sürede 160'tan fazla etkinlik gerçekleştirildi. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor" dedi.

"Ata Yurdu ve Ana Yurdunu Buluşturmaya Devam Edeceğiz"

Belediye olarak yıl içerisinde Türk dünyasıyla ilgili çeşitli organizasyonlar düzenlediklerinin altını çizen Başkan Dündar, "Köklerimiz Orta Asya'dan buraya geliyor. Bizler, Orta Asya'ya gittiğimizde kendimizi buluyoruz. Çünkü Türk dünyasının ortak bir dili var. Belediye olarak tüm Türk halklarıyla buluşmalar tertip ediyor ve kardeşlik protokolleri imzalıyoruz. Böylesine önemli bir günde de Kazakistan Halk Dansları ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizlere adeta görsel şölen yaşattılar. Ekibi yürekten kutluyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın. İnşallah bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizle ata yurdu ve ana yurdunu buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Geleneksel kıyafetleri ve danslarıyla müzede renkli görüntüler sergileyen Kazak ekip, gösteri sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Özellikle küçük şarkıcı Beisen Nurgeldi, "Sen Korkaksın" isimli şarkısıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Başkan Dündar, büyük ilgi gören Kazakistan Halk Dansları ekibine konser sonunda çeşitli hediyeler takdim etti.


Kazakistan, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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