27.06.2019 15:08
Haberler » Güncel » Haber

Fetih Müzesi'ne bir ödül daha

Fetih Müzesi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

Osmangazi Belediyesi 'nin Bursa'ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, eşsiz mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini etkilerken, aldığı ödüllerle de takdir topluyor. Mart ayında Su ve Teknoloji Derneği tarafından 'Şehir ve Çevre Uyum Ödülü'ne layık görülen ve geçen hafta Tarihi Kentler Birliği'nin 'Müze Özendirme Ödülü'nü alan Fetih Müzesi'ne son olarak Bursa Sivilay tarafından '2018 Kente Katkı Ödülü' verildi.

Bursa Sivil Toplum Derneği'nin geleneksel "2018 Yılı Sivilay Kente Katkı Ödülleri" Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kısa bir süre önce açılmasına rağmen şehir kültür ve turizmine sağladığı katkılardan dolayı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ödülünü Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner , Bursa Sivilay Başkanı Okan Aras 'tan aldı.

Fetih Müzesi'nin dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olduğunu belirten Halil Döner, "Müzemiz açıldığı günden beri 500 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bursa'ya turizm anlamında çok önemli katkı sağlayacak. Şehrimiz ve ülkemizin tanıtımı adına önemli bir eser olan müzemizin ödüle layık görülmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:55 Kanalizasyon suyu giren ev kullanılmaz hale geldi
15:54 Kuşadası'nda sıcaktan bunalan plaja ve su parkına koştu
15:54 Garelli: 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye dünyaya örnek olmalı
15:54 Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü/ Fotoğraf
15:53 Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
15:53 Galatasaray'da voleybolcular için toplu imza töreni
15:53 Terme'deki sel felaketi