Fetih Şenlikleri Başlıyor

Nisan ayı boyunca dopdolu etkinliklere sahne olacak olan Fetih Şenlikleri, 5 Nisan Cuma günü başlayıp, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.

Bursa'nın fethinin 693. yılında gerçekleştirilecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında fetih şenliklerinin etkinlik takvimini açıkladı. Dündar, Bursa'ya bayram havası yaşatacak olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin, Osmanlı'nın dünyaya yaydığı dostluk, barış ve kardeşlik duygularının yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

DÜNDAR: "KENT BAYRAM HAVASINA BÜRÜNECEK"

Fetih Şenlikleri programı hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, " Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı yerde, Bursa'mızda Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin bu yıl 15'incisini düzenliyoruz. Sınırları ülkemizi aşan şenliğimiz bu yıl da bir ay boyunca Bursa'ya şenlik yaşatacak. Fetih coşkumuz bu yıl Bursa'nın tarihine canlı hafıza oluşturan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile bu yıl daha çok büyüyecek. 5 Nisan Cuma günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Divanı Sergisi ile Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu ile başlayacak şenliklerimiz, 6 Nisan Cumartesi günü sempozyumun devamı ile sürecek. Aynı gün Tophane Meydanı'nda yapılacak olan açılış töreninin ardından gerçekleştirilecek fetih yürüyüşü ile kent adeta bayram havasına bürünecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fetih Yürüyüşü'nde 'Diriliş Ertuğrul' dizisi oyuncuları yer alacak. Kamberler Parkı'nda düzenleyeceğimiz etkinlikler ile yürüyüş son bulacak. Aynı günün akşamında Çukurca Mahallesi'nde yapılacak köy kınası etkinliği ile bin yıllık geleneği yaşatmış olacağız" dedi

DÜNDAR: "BİN YILLIK KÖY DÜĞÜNÜ GELENEĞİ YAŞATILACAK"

Fetih Şenlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen köy düğününün Çukurca Mahallesi'nde kız evinden başlayacağını belirten Başkan Dündar, "Çukurca Mahallesi'nden kız alınacak ve ardından Çeltik Mahallesi'nde gerçekleştirilecek köy düğünü ile tarihi bir etkinliğimiz günümüze taşınacak. Yerli ve yabancı binlerce atlet ile vatandaşların katıldığı 15 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ile Halk Koşusu 14 Nisan'da Saltanat Kapı'dan start alacak. Koşuda dereceye giren sporcular için aynı gün Pınarbaşı Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: "ŞENLİKLER FOTOĞRAFLAR İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEK"

Başkan Dündar, bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin 21 Nisan Pazar günü Armutköy Mahallesi'nde düzenlenecek Rahvan Atları Koşusu ile sona ereceğini belirterek, "5-21 Nisan arasında devam edecek fetih şenlikleri boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf yarışması olacak. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilecek birbirinden kıymetli fotoğraflar, Fetih Şenlikleri Fotoğraf Yarışması ile ölümsüzleştirecek" dedi.

DÜNDAR: "693 YILDIR BİTMEYEN FETİH COŞKUSUNA HERKESİ DAVET EDİYORUM"

Şenliklerin asıl amacının tarihi mirası, kültürü ve değerleri koruyup gelecek nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Başkan Dündar, "Fetih bayramımız boyunca ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar, etkinlikler ve kitaplar ile geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu yıl da şenliğimiz için 2 kitap oluşturduk. Sempozyum Kitabı (Kanuni Sultan Süleyman Dönemi) ve Köy Kitabı (Çeltik-Çukurca Mahallelerini anlatan). Herkesin arşivinde bulunması gereken bu tarihi kaynaklar şehir kütüphanemiz için de önemli bir kazanım oldu. Bizi biz yapan bizi bir yapan tarihimiz ve kültürümüzü tüm bu etkinlikler ve eserler ile bir kez daha doya doya yaşayacağız. Osmanlı'nın kurulduğu yerde 693 yıldır hiç bitmeyen coşku ve heyecana 7'den 77'ye herkesin ortak olmasını bekliyor,şenliklerimize tüm hemşehrilerimizi,yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimizi davet ediyorum. Bursa'mızın fethi bir kez daha kutlu olsun. Büyük heyecanla ve coşku ile beklediğimiz fetih bayramımız hayırlı olsun" dedi.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin tanıtım toplantısına katılan Bursa Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Rahvan Atları Kulüp Başkanı İhsan Gür de yaptıkları konuşmalarda Fetih Şenlikleri'nin gerek Bursa'ya gerekse milli bilincimize ve kültürel değerlerimize kattığı değerlerden bahsederek Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler