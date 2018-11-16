Fetö, 33 Yıl Önce Askeri Lise Sorularını Çalmış

16 Kasım 2018 Cuma 11:54



16 Kasım 2018 Cuma 11:54

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında iki albay ve bir emekli yarbayın itirafları, örgütün 33 yıl önce askeri liselere giriş sınavlarında, sınav sorularının çalınması ve "renk körlüğü" bulunan örgüt üyelerinin sahte sağlık raporlarıyla askeri okullara sızması, örgütün kirli emellerini gerçekleştirmek için her yolu denediğini ortaya koydu.Sanıkların itiraflarından FETÖ'nün 1985 yılında çalınan askeri liseye giriş sınavı sorularının örgüt yurdunda kalan birçok öğrenciye önceden çözdürülerek orduya nasıl sızdıkları gözler önüne serildi.FETÖ, askeri okullara hazırlanan öğrencileri yurtta kampa almışTrabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan iki albay ve bir emekli yarbayın ifadelerinden, 33 yıl önce Çorum'da FETÖ'ye ait yurtta birlikte kaldıkları ve doktor olan "mahrem imam" tarafından bu yurtta askeri okullara hazırlandıkları ortaya çıktı.Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kara Kuvvetleri'nde albay olarak görev yapan U.D. savcılık ifadesinde 1985 yılında ortaokul yıllarında Çorum'da FETÖ'ye ait yurtta, doktor olan mahrem imamın kendileriyle özel olarak ilgilendiğini ve askeri okullara hazırlandıklarını anlattı.U.D. ifadesinde, o yıllarda yurtta askeri sınavlara birlikte hazırlandığı kişiler arasında en son Trabzon İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan albay D.Ç. ve emekli yarbay R.A'nın da isimlerini verdi.Doktor olan FETÖ imamıyla birlikte İzmir'e gittiklerini aktaran U.D. burada renk körlüğü dolayısıyla sağlık raporundan geçememesi üzerine Ankara'da düzenlenen sağlık raporuyla askeri lise sınavına girdiğini söyledi.FETÖ 33 yıl önce askeri lise sorularını çalmışEmekli yarbay R.A. ise ifadesinde, 1985 yılında Çorum'da FETÖ'ye ait yurtta kaldığını ve örgüt abileri tarafından askeri okullara hazırlandıklarını belirtti.Sınavdan önce Türkçe sorularının kendilerine gösterildiğini anlatan R.A, bu soruların hepsinin sınavda çıktığını belirterek, soruların yurtta kalan tüm arkadaşlarına çözdürüldüğünü kaydetti.R.A, doktor olan FETÖ imamının kendileriyle ilgilendiğini ve yurtta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların okunduğunu belirterek, bir gün yurda doktorların geldiğini ve askeri okullara hazırlanan öğrencilerle görüşerek kontrol ettiklerini aktardı.Doktorların yurtta yaptığı kontrol sonucu kendisi ile yurtta birlikte kaldıkları eski albaylar D.Ç. ve U.D'nin de renk körü çıktığını anlatan R.A, kendileri yerine başkalarının muayeneye girerek sağlık raporu aldıklarını ve 1985 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne yerleştirildiğini itiraf etti.Trabzon Jandarma Komutan Yardımcısı albay D.Ç. de askeri lise sınavı sorularının önceden kendilerine verildiğini ve sağlık kontrolüne götürüldüğünde yapılan sağlık kontrollerinde renk körlüğünün ortaya çıkması üzerine mahrem imam tarafından kendisi yerine başka birinin doktor muayenesinden geçirilerek adına düzenlenmiş geçerli sağlık raporu çıkartıldığını anlatmıştı.