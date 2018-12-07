Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, 2 kişinin şehit olduğu ve 39 kişinin yaralandığı Ankara
Emniyet Müdürlüğünün F-16 ile bombalanması olayına karıştığı gerekçesiyle "Akıncı Üssü
" davasından yargılanan sanıklarından eski pilot kurmay yüzbaşı İlhami Aygül'ün, örgüt tarafından kız kardeşler ile "katalog" evliliği yaptırılan ve örgüt üyesi olmakla suçlanan biri firari üç eski subay ile bacanak olduğu ortaya çıktı.
Akıncı Üssü
07 Aralık 2018 Cuma 09:35