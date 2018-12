Fetö Ata Yurdunda Türk Bayrağını Dalgalandırmasın"

06 Aralık 2018 Perşembe 17:14



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini belirterek, "Türkiye'nin gazi meclisi üzerine bombalar yağdıran, sokağa, demokrasiye sahip çıkan insanların üzerine bombalar yağdıran alçak örgütün, ata yurdunda Türk bayrağını dalgalandırmasına izin vermenizi istemiyoruz." dedi.Yıldırım, Kırgızistan ziyareti kapsamında Başkan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile görüştü.Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Kırgızistan'ın istikrarı ve Kırgız halkının refahı için her zaman üzerine düşeni yerine getirmekte kararlı olduğunu ifade ederek, bu yıl yoğun şekilde yapılan iki ülke arasındaki görüşmelerin, ilişkilerde yeni dönemin başladığının en açık göstergesi olduğunu söyledi.Karşılıklı desteklenecek ürünlerin belirlenmesi, ortak yatırım konularının seçilmesi, iki halkı birbirine daha çok yaklaştıracak kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi gibi konuların görüşülmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"Özellikle Türkiye'deki Kırgız vatandaşlarının, Kırgızistan'daki Türk vatandaşlarının sosyal güvenceleri, emeklilik gibi konuların teminat altına alınması için anlaşma imzalandı. Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, parlamentodan bunun geçtiğini söyledi. Biz de dönüşte bu süreci hızlandıracağız. Sağlık, eğitim gibi alanlarda önemli iş birliği imkanları var. Bu bağlamda Manas Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir an önce hayata geçirilmesi önemlidir."Yıldırım, Türkiye'nin, ücretsiz tedavi imkanından yararlanacak Kırgız hasta sayısını 150'ye çıkardığına, her yıl 30 askeri personelin de Türkiye'de tedavisinin yapılacağına işaret etti.FETÖ'nün ilişkilerimizi zehirlemesine müsaade etmeyin"Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilere zarar verecek bazı konulardaki hassasiyeti nedeniyle Abılgaziyev hükümetine teşekkür eden Yıldırım, şunları söyledi:"Sizin de bizim de malumu olan bu meselenin ilişkilerimizi zehirlemesine müsaade etmeyeceğinizden eminiz. Maarif Vakfına, eğitim faaliyetlerini Türkiye adına yürütmesi için destek oluyoruz, kaynak veriyoruz. Kırgızistan'da da bu boşluğu dolduracak, gereken eğitim desteğini sağlayacak Maarif Vakfına imkan sağlamanızı bekliyoruz.Türkiye'nin gazi meclisi üzerine bombalar yağdıran, sokağa, demokrasiye sahip çıkan insanların üzerine bombalar yağdıran alçak örgütün, ata yurdunda Türk bayrağını dalgalandırmasına izin vermenizi istemiyoruz. Büyük bedel ödedik, 251 şehit verdik, 2 bin 193 gazimiz var. İstiyoruz ki dostlarımız böyle bir bedel ödemesin."Ticaret hacminde yüzde 25 artışBaşbakan Abılgaziyev de iki ülke arasında son aylardaki yoğun görüşme trafiğine dikkati çekerek, "Türkiye, hem Türk dili konuşan ülkeler hem de Müslüman ülkeler için her alanda destek sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş dünyada otoritesini artırdığını görmekten Kırgız halkı olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.Ülkesinin ekonomik ilişkilerinde Türkiye'nin ayrıcalıklı bir yeri olduğunu dile getiren Abılgaziyev, bu yılın 9 ayında (ocak-eylül) Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin yüzde 25 arttığını ifade etti.Abılgaziyev, Kırgızistan'da 347 Türk sermayeli, bin 568 ortak sermayeli şirket bulunduğunu belirterek, "İki ülke ilişkileri giderek daha sağlam zemine oturmaktadır. Kırgız hükümeti olarak, ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla her türlü çalışmaya hazırız." dedi.