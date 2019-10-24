Haberler » Güncel » FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 100 bin lirasını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

24.10.2019 13:10FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisini başkomiser olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 100 bin lirasını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, şüpheli Fatih O. (35) kentte yaşayan bir kişiyi arayarak, "Adının FETÖ'ye karıştığını, kendisinin ise başkomiser olduğunu, bu olaydan kurtulabilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu" söyledi.
İhbar üzerine Akşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun parayı çektiği banka ile evinde gerekli önlemleri alarak, Fatih O'nun gelmesini bekledi.
Ekipler, kısa süre sonra eve gelen Fatih O'ya suçüstü yaptı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40 HSK'de görev değişimi
13:40 "Bulmaca Kulesi" macerası sinemada devam ediyor
13:39 "Türkiye-ABD ilişkilerinde yumuşama dönemine girebiliriz"
13:38 Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon
13:36 Sosyal medyadan terör propagandası iddiası
13:36 ECB faiz toplantısında Draghi'ye veda ediyor
13:36 "Türkçülük düşüncesinin kalemi: Ziya Gökalp"
24.10.2019 13:41:05