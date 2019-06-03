"FETÖ Borsası" infazında önemli detay!

AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan iki ay önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na yapılan bir ihbarda, suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş tarafından Ahmet Kurtuluş'a yönelik silahlı saldırı eylemi yapılabileceği bildirildi.

Savcılığın 28 Mart 2019 tarihli "güvenlik tedbirleri uygulansın" talimatı üzerine Ahmet Kurtuluş, 11 Nisan 2019'da İzmir Emniyeti'nden gelen polislerce bilgilendirildi ve müşteki olarak ifadesi alındı. Ahmet Kurtuluş aynı gün saat 19.30'da verdiği ifadesinde şikayetçi olmadı. Ancak, ilk ifadeden bir saat sonra 20.30'da ikinci bir ifade vererek, Serkan Kurtuluş tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

ÖNCE "MAHKEMEDE DETAYLI İFADE VERECEĞİM" DEDİ

Aydınlık'tan Gamze Çınlar'ın haberine göre; Ahmet Kurtuluş önce şu ifadeyi verdi:

"… sayılı ihbar olayının içeriği tarafıma anlatıldı ve bilgi sahibi oldum. Bu konuyla ilgili bir şikayetim yoktur ve can güvenliği talebim yoktur. Adı geçen Serkan Kurtuluş isimli kişi ile İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bir mahkeme vardır. Bu konularla ilgili mahkemede gerekli ifademi detaylı vereceğim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

"DAVAYI AYDINLATACAK ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER MEVCUT"

İkinci tutanağa göre ise Kurtuluş, daha önceki ifadesini şöyle değiştirdi:

"Adı geçen Serkan Kurtuluş ile daha öncesinden tanışırım. Kendisi İzmir başta olmak üzere farklı yerlerde silahlı olaylara karıştı. Bu nedenle kendisi ile irtibatımı kestim. Bundan dolayı aramızda husumet oldu. Serkan'ın karıştığı olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldı ve benim de dahil olduğum konularla ilgili ifadeler verdim. Serkan'ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile ilgili olarak davaları aydınlatacak önemli bilgiler verdim. İfadelerim İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/10411 soruşturma numaralı dosyasında mevcuttur. Davanın iddianamesi açıldığında gizlilik kararı kalktı ve bu nedenle ifadelerimi taraf olan herkes gördü. Daha sonra tehditvari haberler gönderdi. Bu nedenle can güvenliği talebinde bulunmak istiyorum. Gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse yakın çevresi üzerinden beni tehdit eden Serkan Kurtuluş isimli kişiden davacı ve şikayetçiyim."

SALDIRGAN "TALİMATI SERKAN KURTULUŞ'TAN ALDIM" DEDİ

Çınlar'ın ulaştığı bilgilere göre; Ahmet Kurtuluş'un evine "polis yeleği" ile girip cinayeti işleyen şüpheli Y.T. İzmir'de yakalandıktan sonra Emniyet'te verdiği daha ilk ifadede saldırı talimatını suç örgütü davasının firari sanığı Serkan Kurtuluş'tan aldığını iddia etti.