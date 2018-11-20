Fetö Çatı Davasında 5 Sanığa Hapis Cezası

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) çatı yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 6 sanığın 5'ine hapis cezası verildi.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY çatı yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti il imamı olduğu iddia edilen Adnan Yılmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl 3 ay, Ahmet Topal'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Dönmez Şen'e 11 yıl 5 ay 15 gün, Murat Çakıroğlu'na 9 yıl 4 ay 15 gün ve Rafet Özkan'a 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verdi.
"Etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Süleyman B.'nin dosyasının ayrılmasına karar verildi. Dava soruşturma kapsamında 18 sanıklı olarak açılmış, yargılama sürecinde bazı sanıkların dosyaları çatı davasından ayrılarak yargılamaya 6 sanıkla devam edilmişti. - BURDUR
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