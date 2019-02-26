Fetö'cü 4 Eski Polise Hapis Cezası

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 3'ü tutuklu, 4 eski polis memuru, 2 yıldan 6 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilerek haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan 3'ü tutuklu, 4 eski polis için mahkemeden karar çıktı. Eskişehir
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hakan Ulutaş, Selçuk
Karabacak, Baki Kaya
, tutuksuz sanık Gökhan Doğru
ile avukatları katıldı. Eski polis memurları haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hakan Ulutaş ile Selçuk Karabacak'ı 6 yıl 3'er ay, Baki Kaya'yı 6 yıl 10 ay 15 gün, tutuksuz sanık Gökhan Doğru'yu ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. - Eskişehir
Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA