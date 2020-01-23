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FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi

FETÖ firarisi Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken lüks aracıyla görüntülendi.

23.01.2020 22:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:47

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan lüks aracıyla çıkarken görüntülendi. TRT Haber'de yer alan habere göre Arif Erdem'in FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu ve cep telefonundan 289 kez görüştüğü hakkındaki iddianamede yer almıştı. Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı'nı kullanarak Yunanistan'a kaçmış, ardından da ABD'ye yerleşmişti.

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞÜYOR

FETÖ firarilerinden Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arif Erdem'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etmişti. Firari FETÖ'cü Şükür, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." mesajını paylaşmıştı. Arif Erdem, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor.

FETÖ'cü Arif Erdem, ABD'de görüntülendi

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