Fetö'cü Astsubaylar Adliyeye Sevk Edildi

Kahramanmaraş
merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama-kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK
içerisindeki kara ve hava kuvvetlerine mensup halen aktif görevde olan 5 astsubay ve 1 öğretmeni Kahramanmaraş, Hatay
, Şanlıurfa
, Ankara
, Tekirdağ
ve İstanbul
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi
ek binasındaki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34