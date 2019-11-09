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FETÖ'cü Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için boykot çağrısı yaptı

FETÖ firarisi Enes Kanter, "Türkiye'de oyun oynanmaz" diyerek "Futbolculardan ve UEFA'dan İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum." dedi.

09.11.2019 08:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:33

FETÖ elebaşı Gülen için 'babam' diyen firari FETÖ'cü Enes Kanter, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu.

"Türkiye'de oyun oynanmaz" diyen Kanter, "Futbolculardan ve UEFA'dan 'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum" dedi.

Sadece UEFA'dan değil tüm Avrupa'dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, "Evet boykotu, tüm Avrupa'dan istiyorum. Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye'ye daha fazla baskı yapmasını isterim" diye konuştu.

BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN ABD'YE YALVARMIŞTI

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan Enes Kanter, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na müdahale etmesi için ABD'ye yalvarmıştı. Kanter, ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü ifade etmişti.

FETÖ ELABAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ

FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepkiler bitmek bilmiyor. Her defasında Türk vatandaşlarının tepkisini çeken Enes Kanter, küstah paylaşımlarına da devam ediyor. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.

FETÖ'cü Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için boykot çağrısı yaptı

İstanbul, Spor, Güncel


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