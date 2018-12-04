FETÖ'cü Enes Kanter, NBA'de Türkiye Krizi Çıkardı

NBA Avrupa'nın resmi Instagram hesabı, 'NBA'deki yetenekli Türk oyunculardan hangisi şu ana kadar daha iyi bir sezon geçiriyor?' mesajını paylaştı ancak mesaja eklenen fotoğrafta Enes Kanter'e yer verilmedi.

Türk pasaportu iptal edilen FETÖ mensubu Enes Kanter, sosyal medyadan bu paylaşıma tepki gösterdi ve NBA'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çekindiği için kendisini Türk oyuncu olarak göstermediğini iddia etti.

DAHA SONRA ENES KANTER'İ EKLEDİLER

NBA yönetimi ise daha sonra bu paylaşımı kaldırarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter'i de milli basketbolcularımızla aynı görsele ekleyerek yeni bir paylaşım yaptı.

Yapılan bu paylaşım ise Türk NBA severler tarafından sert bir dille eleştirildi ve Enes Kanter'in terör örgütüne mensup olduğuna vurgu yapıldı ancak NBA yönetimi paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti.

(Mynet)