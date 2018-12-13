Fetö'cü Eski Öğretmene 7 Yıl Hapis

Gaziantep
'te FETÖ'nün kadın avukatlarından sorumlu eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Dilek B. ile avukatı katıldı. Sanık. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. ByLock programını kullanmadığını iddia eden sanık, beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün kadın avukatlardan sorumlu olduğunu hatırlattı. Mütalaada, sanığın toplantılar düzenleyip örgüt mensuplarının telefonuna ByLock programını yüklediği, kendisinin de bu uygulamayı kullandığını belirtildi.
Mahkeme heyeti sanığa 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağının devamına karar verdi. - GAZİANTEP
13 Aralık 2018 Perşembe 11:28