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FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi

FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi.

02.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:39 FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi

FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla 'tan 'ye getirildi. FETÖ'cü Çelik'in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak 'Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap' diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk'ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik'in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için 'bayılma numarası yap Harun!' diye bağırdıkları duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-Harun Çelik'in götüen araç

-Arkadaşlarının peşinden koşması

-Bayılma numarası yap diye bağırmaları

-Detaylar



Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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