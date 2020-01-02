FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk
'tan Türkiye
'ye getirildi
Arnavutluk, (DHA)- FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi. FETÖ'cü Çelik'in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak 'Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap' diye bağırdıkları duyuldu.
Arnavutluk'ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik'in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için 'bayılma numarası yap Harun!' diye bağırdıkları duyuldu.