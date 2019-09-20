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FETÖ'cü iş adamı semt pazarında yakalandı

FETÖ'cü iş adamı semt pazarında yakalandıİSTANBUL - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı.

20.09.2019 14:06
FETÖ'cü iş adamı semt pazarında yakalandı
İSTANBUL - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 68 yaşındaki iş adamı Ali İhsan İ., Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirledi. Tespit edilen şüpheliyi yakın takibe alan polis, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi Ali İhsan İ.'yi semt pazarında alışveriş yaparken sahte kimlikle yakaladı.
Yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirlenen Ali İhsan İ.'nin, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
FETÖ'cü iş adamı semt pazarında yakalandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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