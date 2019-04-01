Fetö'cü Öğretmen Yakalandı

Balıkesir
'de FETÖ/PDY üyesi olarak aranan öğretmen, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ve 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İ.A., Susurluk
İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince yakalandı. İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA