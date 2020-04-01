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FETÖ'cü savcının darbe yanlısı komiseri koruması gerekçeli kararda

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski cumhuriyet savcısına verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın, 15 Temmuz'da darbe yanlısı komiseri, "Sabah gücün kimde olacağı belli olmaz" diyerek gözaltına aldırmadığı yer aldı.

01.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:10
FETÖ'cü savcının darbe yanlısı komiseri koruması gerekçeli kararda
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski cumhuriyet savcısına verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın, 15 Temmuz'da darbe yanlısı komiseri, "Sabah gücün kimde olacağı belli olmaz" diyerek gözaltına aldırmadığı yer aldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesince, eski cumhuriyet savcısı Y.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi tamamlandı.
Örgüt hakkında bilgi, iddianame, deliller ve sanık savunmasının yer aldığı kararda, sanığın ByLock kullandığı ve programa 2 bin 649 kez bağlandığı belirtildi.
Sanığın kullandığı cep telefonuyla ByLock uygulamasına bağlandığı baz bilgilerinin aynı olduğu ifade edilen kararda, baz bilgilerinin ikamet adresiyle de uyuştuğu kaydedildi.
Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İdil İlçe Emniyet Müdürü olan O.B'nin tanık olarak yer alan ifadesinde, saat 23.00 sıralarında emrinde çalışan personele telsizden anons ederek, askerlerin emniyete gelmesi durumunda silahlarını teslim etmemeleri yönünde emir verdiğini aktardı.
Askerin silahları teslim etmesi konusunda ısrar etmesi halinde ise silahla karşılık verilmesi emrini de verdiğini ifade eden O.B, şunları kaydetti:
"Bu emrimden sonra komiser Ç.Ç'nin, 'Ben asker gelirse silahımı veririm, siz de verin' dediğini duydum. Bunun üzerine Ç.Ç'nin silahını ve kimliğini aldım. Savcı Y.A'yı arayarak, olanları anlattım. Ç.Ç'yi gözaltına almak istediğimi belirterek, kendisinden talimat almak isteyince bana 'Müdürüm olay daha çok yeni, sabah gücün kimde olacağı belli olmaz, sabah uyandığında pişman olursun, ben gözaltı işlemi yapmıyorum' dedi. Bunun üzerine kaymakamımız, Ç.Ç'yi görevden uzaklaştırdı, açığa aldı. Daha sonra durumun Midyat Cumhuriyet Başsavcısına bildirilmesiyle başsavcımızın talimatıyla Ç.Ç'yi gözaltına alarak işlem yaptık."
Tanık O.B'nin ifadeleriyle bu beyanlarını tamamlayan tanık E.T'nin anlattıklarından darbe girişimi günü sanığın örgütsel tavır sergilediğinin anlaşıldığı aktarılan kararda, sanığın inkara yönelik savunmasının cezadan kurtulmak amaçlı olduğu için itibar edilmediği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sabah, Güncel
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