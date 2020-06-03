FETÖ'cüler ABD sokaklarında

ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yağma ve protestolar aralıksız sürüyor.

03.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:56
ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yağma ve protestolar aralıksız sürüyor. Gösterilere katılan FETÖ'cü isimlerden Enes Kanter, Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu 'nun protestolarda yer alması Gezi Kalkışması'nda FETÖ'nün Gezi Parkı'na desteğini anımsattı.
ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından protestolar sürüyor. Yağmaların sürdüğü sokak hareketleri hala devam ederken, her fırsatta ABD'yi öven FETÖ'cü isimlerden Enes Kanter, Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu 'nun protestolarda yer alması Gezi Kalkışması'nda FETÖ'nün Gezi Parkı'na desteğini anımsattı. Bir çok şehirde devam eden protestolardan birinde FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter de sloganlar attığı görüntülere yansırken, sokak hareketlerine destek veren Kanter'in bu tavrı Türkiye'deki Gezi Kalkışması'nda FETÖ'cülerin Gezi Parkı'na destek vermesini hatırlattı.
FETÖ'CÜ ARSLAN DA SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da bugün Beyaz Saray'ın önünde yapılan protestolara katıldı. Sosyal medya hesabından ABD'deki sokak hareketleri için paylaşımlar yapan Arslan, "Eylem devam ediyor. Yine her yer polis" dedi. FETÖ’cüler ABD sokaklarında

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye’de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Haber
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos’ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Haber
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
İBB, 1 liralık maskeleri CHP’li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran’dan sonra 6S’ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Haberler››Güncel››FETÖ'cüler ABD sokaklarında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:53: Ağrı'da ortaokul öğrencilerine yönelik "Online Bilgi Yarışması" - Haber 17:53: Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılacak - Haber 17:52: Hacı Veli Konağı'na tarihine yakışacak restorasyon için start verildi - Haber 17:51: Vali Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır" - Haber 17:49: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haber 17:23: Doktor, babasının mezarı başında intihar etti - Haber 16:40: İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı - Ekonomi 16:33: Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek - Haber 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 10:42: Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi - Haberler