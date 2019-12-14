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FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi

Edirne'de, polis ekipleri yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini, yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti.

14.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:30FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi
'de, polis ekipleri yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini, yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit etti.

FETÖ'cüleri Afgan göçmenlerin arasına katarak, 'a kaçıracaklardı

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.

4 organizatör tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne'de 4, İstanbul'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.A., T.A., U.B., E.Ş.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderilirken, C.Ş. ve N.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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