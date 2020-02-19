FETÖ'cülerin "motivasyon" yalanları

ORHAN ONUR GEMİCİ - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubunun, havalimanında 1 dolar olarak bozdurduğu banknotları, sorumluluğundaki örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla kullanma planı ByLock yazışmalarından deşifre edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, devlete sızmayı, kurum ve kuruluşlardaki örgüt üyelerinin mevcudiyetini sürekli kılmayı hedefleyen FETÖ/PDY'ye yönelik mücadeleyi yürüten soruşturmacı birimler, elde ettikleri doküman, pişmanlık duyan örgüt mensuplarının samimi itirafları ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgütün, üyelerini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet ve yargı gibi sınavla girilen çok sayıda kuruma yerleştirmek için nasıl bir yol izlediğini ortaya çıkardı.

Bu kapsamdaki tespitlere göre, söz konusu sınavlarda başarılı olabilmeleri amacıyla Kuran-ı Kerim'e el bastırarak soruları mensuplarına veren FETÖ'nün "üst aklı", "Cennete gideceksin", "Sizin yerinize bu görevlere dinsizler mi gelsin?", "Bu, sana bizzat hocaefendinin talimatı" gibi telkin ve yalanlarla örgüt üyelerinin motivasyonunu ve örgüte bağlılığını artırmayı hedefledi.

Motivasyon için her türlü yalan kullanılmış

FETÖ üyelerinin gizli haberleşme uygulaması ByLock içeriklerine ilişkin çözümlerde, örgüt mensuplarının yalana başvurdukları da gözler önüne serildi.

ABD'den dönüş yapan bir FETÖ mensubunun, başka bir örgüt mensubuyla ByLock'tan kurduğu iletişimde, havaalanında parasını 1 dolarlık banknotlar haline getirerek, "Hocaefendi gönderdi diye kakalarız oğlum." ifadesini kullandığı tespit edildi. FETÖ içinde sembol olarak kullanılan 1 dolarların, örgüt mensuplarını sınavlarla ilgili talimatlara uymaya ikna etme noktasında sahte motivasyon kaynağı olarak kullanıldığı saptandı.

Örgüt yöneticilerinin, sınav sorularını verdiği örgüt üyelerini, soruları başkalarına vermemesi için korkutmak amacıyla "Soruları bir başkasına söylersen bir daha işeyemezsin, idrarın içinde patlar.", "Eşinden ayrılırsın, ailen dağılır, çok büyük günaha girersin." diye tehdit ettiği ortaya kondu.

Örgüt mensupları, kendi aralarında da yarıştırılmış

Kamu kurum ve kurumlarında yapılan sınavları kazananların tamamının kendi mensupları olmasını amaçlayan FETÖ, bu kapsamda sınav sorularını, kontenjan sayısının 4-5 katı kadar fazla örgüt üyesine dağıttı.

Örgütün bu yöntemi, soruşturmacı birimler tarafından "FETÖ, üyelerini kendi aralarında da yarıştırmış." olarak değerlendirildi. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sonuçları, FETÖ'nün bu taktiğinin ispatı oldu. Komiser yardımcılığına geçiş için 2009'da yapılan sınavı asil ve yedek olarak kazanan 1800 adaydan 1088'inde, 2010'daki sınavı kazanan 1500 adaydan 1131'inde ve 2011'deki sınavı kazanan 1101 adaydan 968'inde ise FETÖ şüphesi belirlendi.

Meslek seçimlerini örgüt menfaatleri doğrultusunda yapmaya zorlanmışlar

FETÖ, "ışık evleri" olarak adlandırılan sınavlara hazırlık evlerinde başka bir meslek seçmek isteyen örgüt üyelerini de baskı altına aldı.

"Meslek seçiminde rehberlik hizmeti veriyoruz." bahanesine sığınan FETÖ yöneticileri, sorumluluğundaki örgüt mensuplarını asker ve polis olmaya zorladı. Bu nedenle örgüt mensuplarının yapmak istedikleri meslekleri seçmesi engellendi.

Kaynak: AA