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FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı

FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandıBALIKESİR - 2011 yılında yapılan polislikte yükselme sınavlarında FETÖ'cüler tarafından sınav soruları verilerek komiser yardımcılığına yükselen 7 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28.09.2019 01:00
FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı
BALIKESİR - 2011 yılında yapılan polislikte yükselme sınavlarında FETÖ'cüler tarafından sınav soruları verilerek komiser yardımcılığına yükselen 7 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2011 yılında memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına giren 7 şüpheli hakkında düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda sınav sorularının sınav öncesinde Örgüt tarafından ele geçirildiği, örgütün sözde il lider kadrosu tarafından isimleri belirlenen örgüt mensubu polis memurlarının bu sınava girmeleri yönünde telkin edildiği, sınava girecek örgüt mensubu polis memurlarının sınava az süre kala rapor veya senelik izine yönlendirilerek bu süre içerisinde gizli örgüt evlerinde kampa alındığı, örgüt evlerinde kampa alınan örgüt mensuplarına Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildiği, toplantılarda teknik takibe karşı duyarlı olunduğu ve çalınan sınav sorularını örgüt evinde sözde polis sorumluları tarafından örgüt mensuplarına projektör vasıtasıyla ezberletildiği bilgisine ulaşıldı.
Yurt genelinde yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı

Polis, Genel

Kaynak: İHA

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