Fetö'cülerin Yeniden Yapılanma Planı

Muğla
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edildi.
5 şüphelinin tespit edilen adreslerine Muğla Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.Ş., M.B., İ.K. ve M.K. yakalandı. Firari bir şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Yakalanan şüpheliler üzerinde 12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA
Muğla, 3. Sayfa
Kaynak: İHA