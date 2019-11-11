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FETÖ davalarından 270'i tamamlandı

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

11.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:23
Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.
Darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 270'i karara bağlandı. Sona eren davalarda, 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 91 general, 1237 subay, 305 astsubay, 50 uzman çavuş ve 4 polis memuru da yer aldı.
Mahkemeler, bin 511 kişi hakkında da 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Kalan 19 davadan 3'ü İstanbul'da, 9'u Ankara'da, 7'si diğer illerde görülüyor.
(İHA)
FETÖ davalarından 270'i tamamlandı

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Kaynak: İHA


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