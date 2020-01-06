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FETÖ davası sanığı eski komiser yardımcısı hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tutuklanan eski komiser yardımcısının yargılanmasına başlandı.

06.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:26 FETÖ davası sanığı eski komiser yardımcısı hakim karşısında
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tutuklanan eski komiser yardımcısının yargılanmasına başlandı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen sanık İbrahim A. ile avukatı katıldı.
Sanık İbrahim A, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık, "Örgütsel bir konumum yoktur. Ben 'İrfan' kod adını kullanmadım. Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve dava dosyasındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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