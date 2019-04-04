Fetö Davasında 7 Sanık Hakkında Karar

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına, FETÖ il yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan M.D. ve İ.B. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar H.F., M.K., B.K., ve H.R.T'ye 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle mahkum edilirken, İ.E.'ye ise beraat kararı verildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA