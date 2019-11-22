Haberler » Güncel » FETÖ davasında 94 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haber

FETÖ davasında 94 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 142 sanık hakkında açılan davada, 94 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması...

22.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:25FETÖ davasında 94 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 142 sanık hakkında açılan davada, 94 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 17 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Savcı, 2 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar, 5 sanık için ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hapis istedi. 12 sanığın "delil yetersizliğinden" beraatına karar verilmesi talep edilirken, firari durumdaki 12 sanığın dosyasının tefrik edilmesi istendi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54 DHA YURT BÜLTENİ-17
15:54 İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi
15:54 Kütahya'da MR görüntüleme cihazının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi
15:49 Diş hekimlerinin günlerini kutladılar
15:49 Eskimalatya'da ki asayiş ve trafik sorunları ele alındı
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:55:23