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FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 7,5 yıl hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci kez yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle yeniden 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

03.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:54 FETÖ davasında ikinci kez yargılanan sanığa yeniden 7,5 yıl hapis
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci kez yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle yeniden 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin farklı illerde hakkında aynı suçtan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık Hüseyin Emeç ve avukatı katıldı.
Sanık Emeç, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam değilim. ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, sanığın, ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütüne ait evlerde kaldığı, örgüt içerisinde "doktor" unvanıyla askeri öğrencilerden sorumlu olduğu hususları dikkate alınarak, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Emeç'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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