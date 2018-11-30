Fetö'den 1 Asker Tutuklandı, 1 Askere Adli Kontrol

Kırıkkale
merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen iki muvazzaf askerden biri tutuklanırken, bir asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kars
, Edirne
, Bitlis
, Bursa
, Muğla
, Ankara
, Şırnak
ve Balıkkesir'de belirlenen 6'sı üsteğmen, 5'inin ise astsubay olduğu biri ihraç 11 muvazzaf asker 22 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Yapılan tahkikat sonrasında mahkemeye çıkartılan 8 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 muvazzaf askerden Ö.F.S. Konya
İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından İ.Ö. ve A.S. Kırıkkale Adalet Sarayına çıkarıldı. A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale