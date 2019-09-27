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FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 3'ü meslekten ihraç komiser yardımcısı 4 kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.09.2019 19:01FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol
Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 3'ü meslekten ihraç komiser yardımcısı 4 kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"2011 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı" sorularının FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 avukat, 1 özel okul öğretmeni ve 3 ihraç komiser yardımcısı olmak üzere 5 kişi Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakılırken, avukat Ö.M.E. ile eski komiser yardımcıları A.T., O.Ç. ve N.H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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