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FETÖ'den 10 eski askeri öğrenci gözaltında

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında askeri eski okul öğrencisi 10 kişi yakalandı.

16.10.2019 15:39FETÖ'den 10 eski askeri öğrenci gözaltında
Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında askeri eski okul öğrencisi 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde merkez ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda eski askeri okul öğrencisi 10 şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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